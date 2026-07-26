وزارة الصحة»: تقديم 8.4 مليون خدمة مجانية لـ 3.4 مليون مواطن عبر 4790 قافلة طبية خلال عام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 02:41 مساءً -

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصاد السنوي لنشاط إدارة القوافل العلاجية عن الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، والمتضمن تقديم أكثر من 8.4 مليون خدمة طبية وعلاجية مجانية لـ 3.4 مليون مواطن من خلال 4790 قافلة طبية متنقلة شملت كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إجراء مليون و169 ألف تحليل معملي وفحص تشخيصي بمتوسط تردد يبلغ 715 مواطنًا للقافلة الواحدة يوميًا، وتنوعت الخدمات بين الكشف الطبي بنسبة 40.57% وصرف العلاج بالمجان بنسبة 35.33% والفحوصات المعملية بنسبة 13.85% والتثقيف الصحي بنسبة 8.86%، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تستدعي تدخلاً جراحيًا للمستشفيات التابعة للوزارة على نفقة الدولة.

وأكد الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، أن خطة القوافل أعطت أولوية قصوى للمحافظات الحدودية والأكثر احتياجًا، حيث تصدرت مطروح قائمة المحافظات الأكثر تنفيذًا للقوافل بـ 549 قافلة تلتها الإسكندرية 289 والبحيرة 228، فيما جاءت الشرقية في المقدمة كأعلى المحافظات تقديمًا للخدمات الطبية بـ 674 ألف خدمة وأعلى كثافة للمترددين بـ 311 ألف مواطن تلتها أسيوط وأسوان والمنوفية والمنيا.

وأشار الدكتور محمد غباشي مدير عام إدارة القوافل الطبية إلى تحقيق طفرة في حوكمة الإمداد الطبي والحد من الهدر الدوائي بارتفاع نسبة التوريد الفعلي إلى 42.2% وانخفاض نسبة الركود المخزني إلى 0.28%، مع دعم المحافظات الحدودية بتوريدات استراتيجية بلغت 12.5 مليون جنيه من مجمع مخازن حلوان ودعم القوافل بـ 12 جهاز أشعة رقمية وأسنان و20 جهاز مونيتور و5 كراسي أسنان مجهزة.

وتؤكد الوزارة حرصها على استمرار التوسع في تنظيم القوافل الطبية وتطوير خدمات الرعاية الأولية والتخصصية بجميع المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتوفير أفضل رعاية صحية مجانية لكافة المواطنين.