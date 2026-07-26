سعر الذهب اليوم الأحد 26 يوليو 2026 في مصر.. آخر تحديث في عيار 21

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 12:05 مساءً - استقر سعر الذهب اليوم الأحد 26 يوليو 2026 في مصر مع بداية التعاملات وعاد الذهب إلى واجهة المكاسب في السوق المصري بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، مسجلا أفضل أداء مقارنة بالسوق العالمية منذ بداية العام، مع استفادة الأسعار من صعود سعر صرف الدولار وزيادة الطلب المحلي، ليرتفع عيار 21 بنحو 3% خلال أسبوع ويقترب مجددا من الحاجز النفسي عند 6000 جنيه للجرام.

وافتتح الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصري، تعاملات اليوم عند 5990 جنيها للجرام، قبل أن يستقر قرب هذا المستوى، بعدما أنهى تداولات أمس عند 5980 جنيها. وخلال الأسبوع الماضي صعد السعر بمقدار 175 جنيها، بعدما بدأ التداولات عند 5805 جنيهات، وسجل أعلى مستوى في شهر عند 6010 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 6840 جنيها.

عيار 21 يسجل 5985 جنيها.

عيار 18 يسجل 5130 جنيها.

عيار 14 يسجل 3990 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 47880 جنيها.

وجاء هذا الأداء مدعوما بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والذي عزز تسعير الذهب في السوق المصري، في وقت ارتفع الدولار بنحو 1.6% خلال الأسبوع إلى 51.40 جنيه، وبأكثر من 4% منذ بداية يوليو، ما منح المعدن النفيس أفضلية واضحة مقارنة بأداء الذهب العالمي، الذي لا يزال منخفضا بنحو 6.2% منذ بداية العام.

ومن الناحية الفنية، نجح الذهب عيار 21 في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 5900 جنيه للجرام، بعدما كوّن قاعدة سعرية قوية أعلى 5800 جنيه، قبل أن يتوقف الصعود بالقرب من المستوى النفسي عند 6000 جنيه، وهو ما يعكس تحسنا في الزخم الشرائي ويفتح المجال أمام اختبار مستويات أعلى إذا استمرت العوامل الداعمة الحالية.

كما ساهمت عودة العلاوة السعرية فوق السعر العادل في دعم الأسعار، مع تزايد الطلب المحلي بفعل موسم الإجازات الصيفية وعودة العاملين بالخارج، إلى جانب انتقال جزء من السيولة الناتجة عن انتهاء شهادات الادخار مرتفعة العائد إلى الاستثمار في الذهب.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع الذهب بنحو 0.9% خلال الأسبوع الماضي رغم الضغوط الناتجة عن صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، إذ تلقى المعدن دعما من تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وقفزة أسعار النفط بأكثر من 11%، وهو ما أعاد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

التوقعات الفنية

يحافظ الذهب في السوق المصري على اتجاه صاعد طالما استقر أعلى مستوى 5900 جنيه للجرام، بينما تمثل منطقة 6000 - 6010 جنيهات أول مقاومة رئيسية أمام استمرار الارتفاع.