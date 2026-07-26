الداخلية الكويتية : لا صحة لما يتم تداوله بشأن ضبط خلية إرهابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 12:05 مساءً - نفت وزارة الداخلية الكويتية فى بيان لها اليوم الأحد صحة ما تم تداوله من معلومات بشأن ضبط خلية إرهابية داخل الكويت.

وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي مصدر رسمي.