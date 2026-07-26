الكويت تنفى مزاعم بشأن مشاركتها فى عمليات ضد إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 11:13 صباحاً - جاء ذلك، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح.

وقالت الصباح إن "الادعاءات التي وردت في تقرير صحيفة وول ستريت جورنال بشأن مشاركة الكويت في عمليات عسكرية ضد إيران باطلة جملة وتفصيلا".

وأكدت أن الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي عمليات هجومية.

ودعت السفيرة الكويتية الصحيفة إلى تصحيح ما ورد في التقرير بما يعكس حقيقة موقف الكويت وسياساتها.