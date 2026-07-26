الصحة تختتم البرنامج التدريبي المتقدم في أمراض الكلى بمشاركة 680 طبيبًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 01:21 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اختتام فعاليات «البرنامج التدريبي المتقدم في أمراض الكلى» الذي نظمته الإدارة العامة لمراكز التدريب بقطاع تنمية المهن الطبية بالتعاون مع إدارة الكلى بقطاع الطب العلاجي ونقابة أطباء الدقهلية، في إطار حزمة البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لرفع كفاءة الأطباء المتخصصين في أمراض الكلى والعاملين بوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات التابعة لها.

انطلق البرنامج في منتصف ديسمبر 2025 واستمر ستة أشهر عبر منصة التعلم الإلكتروني للوزارة، وشمل أكثر من 30 محاضرة افتراضية قدّمتها نخبة من أساتذة كليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة إلى جانب استشاريي الوزارة، وسجّل فيه 1650 طبيبًا وصل الحضور الفعلي منهم إلى 680 طبيبًا، كما امتد أثره إلى أطباء واستشاريين مصريين وعرب مقيمين خارج مصر أثروا المحتوى العلمي بمناقشات وأطروحات متقدمة.

وأوضحت الدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن البرنامج تضمن ثلاث ورش عمل تطبيقية في محافظة الدقهلية وأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، غطّت محاور تخصصية دقيقة أبرزها أمراض الكلى في الأطفال والباثولوجيا النسيجية والأشعة التشخيصية وأمراض الكلى في النساء وأمراض الكلى المناعية.

وقالت الدكتورة إسراء أبو زيد مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب، إن ورشة العمل الختامية عُقدت بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بحضور 102 طبيب من الكوادر العاملة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك لتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبها المشاركون طوال فترة التدريب.

وتؤكد الوزارة حرصها على التوسع في البرامج التدريبية المتقدمة وتوظيف التقنيات الحديثة للتعليم الإلكتروني تنفيذًا لتوجهات الدولة بالاستثمار في الكوادر البشرية والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للفريق الطبي بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الكلى في مستشفيات الجمهورية.















