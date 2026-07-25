الزمالك يحصل على الرخصة الأفريقية رسميًا ويؤكد: أنهينا الملف وفق اللوائح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 09:29 مساءً - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك اعتماد حصول النادي على الرخصة الأفريقية للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أنه تقدم بكامل المستندات والوثائق المطلوبة إلى لجنة تراخيص الأندية برئاسة المستشار محمود عابدين، والتي قامت بمراجعة الملف وفقًا للوائح المنظمة، قبل اعتماد استيفاء الزمالك لجميع متطلبات الحصول على الرخصة.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن لجنة التراخيص تعاملت مع الملف بمنتهى الحيادية والشفافية، وطبقت اللوائح على جميع الأندية دون استثناء، لافتًا إلى أن النادي نجح أيضًا في إنهاء أربع قضايا محلية كانت مرفوعة من لاعبين مصريين، وذلك بجهود حسين السيد وعمر أدهم، عضوي مجلس الإدارة، بالتعاون مع حمزة عبدالوهاب، مدير شؤون اللاعبين، حتى تم غلقها بالكامل واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة.

وأكد مجلس إدارة الزمالك أن الحصول على الرخصة الأفريقية يمثل تتويجًا للجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية، مشددًا على أنه فضّل العمل بصمت بعيدًا عن الجدل، إلى أن تم الانتهاء من الملف بصورة رسمية.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الإنجازات تُقاس بالأفعال لا بالتصريحات، وأن الهدف كان ضمان استيفاء جميع المتطلبات بما يحفظ حقوق النادي ويعكس مكانته وتاريخه.