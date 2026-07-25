وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 08:41 مساءً -

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، يوم السبت ٢٥ يوليو، في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.

بحث الوزيران الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد، حيث أكدا أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما توافق الوزيران على أهمية صون حرية الملاحة وفقاً لقواعد القانون الدولي، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية، ورفض أي محاولات لإعاقة المرور في الممرات المائية الدولية.