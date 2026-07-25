مصر تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 06:57 مساءً - تجدد جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد رفضها القاطع وإدانتها للاعتداء علي ناقلة النفط السعودية ولكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت ووسائل النقل المدنية أو تهدد أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية.

وتجدد مصر تأكيدها علي الأهمية البالغة لاحترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في جميع المضايق والممرات الدولية بالمنطقة وبما يضمن حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية اتساقا مع احكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.