الأزهر يعلن غدا نتيجة الثانوية الأزهرية.. وكشف أسماء الأوائل ونسبة النجاح في مؤتمر صحفي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 06:57 مساءً -

يعقد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، والكشف عن أسماء أوائل الجمهورية في مختلف الشعب، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويشهد المؤتمر حضور الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب عدد من قيادات القطاع، للإعلان عن تفاصيل النتيجة ومؤشرات الأداء خلال امتحانات هذا العام.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر إعلان نسبة النجاح العامة، وأسماء الطلاب الأوائل في الشعب العلمي والأدبي، بالإضافة إلى أوائل فئات ذوي البصائر والدمج والدمج البصري، فضلا عن استعراض أبرز الإحصاءات الخاصة بالنتيجة.

كما يستعرض مسؤولو الأزهر جهود قطاع المعاهد الأزهرية في تنظيم أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات، والإجراءات التي اتخذت لضمان سير الامتحانات في أجواء مناسبة، بما يسهم في توفير بيئة ملائمة للطلاب طوال فترة الاختبارات.