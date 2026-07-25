رسمياً.. الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا والأهلي وزد بالكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 05:13 مساءً - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الرياضي 2026-2027، حيث يشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الأهلي وزد في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يشارك فريقا الزمالك "بطل دوري الموسم الماضي"، وبيراميدز "الوصيف"، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك طبقاً للائحة المحلية.

وفي كأس الكونفدرالية، يشارك النادي الأهلي "ثالث دوري الموسم الماضي"، وزد "وصيف بطولة كأس مصر النسخة الماضية"، طبقاً للائحة التي تقضي بمشاركة بطل الكأس وثالث الدوري في الكونفدرالية، ونظراً لمشاركة بيراميدز "بطل الكأس" في دوري أبطال أفريقيا باعتباره وصيف الدوري، فيشارك زد في الكونفدرالية باعتباره وصيفاً للكأس.

في سياق متصل، أنهى نادي الزمالك جميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الرخصة الأفريقية، بعدما رفع المستندات والوثائق اللازمة عبر منصة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم الملف المقدم من النادي، ليجتاز الأبيض المرحلة المحلية من إجراءات الترخيص.

القرار الأخير في يد الاتحاد الأفريقي

ورغم اعتماد اتحاد الكرة للأوراق المقدمة، فإن مشاركة الزمالك فى البطولات الأفريقية خلال الموسم الجديد ما زالت مرتبطة بالموافقة النهائية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باعتباره الجهة المختصة بإصدار الرخصة بشكل رسمي.

الأندية المصرية التزمت بمتطلبات التراخيص

وكان الاتحاد المصري قد أخطر الأندية المؤهلة للمشاركة القارية بضرورة استكمال ملفات التراخيص، ومنحها مهلة انتهت ظهر السبت، شملت أندية الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري وإنبي وسموحة، بالإضافة إلى زد وصيف كأس مصر.