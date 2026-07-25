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وزارة التعليم تعلن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان 1 أغسطس

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وزارة التعليم تعلن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان 1 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 05:13 مساءً - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراس 2025 / 2026 بجميع النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، والأنظمة الدراسية (3 سنوات و5 سنوات) والمسارات التعليمية المختلفة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026، وفقًا للجداول المعتمدة.

 

وأكدت الوزارة الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن سيرها وانتظامها، حيث تم تجهيز مقار اللجان الامتحانية، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء من الانضباط، مع التشديد على الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

 

ويؤدي امتحانات الدور الثاني هذا العام الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني وفقًا لنتيجة الدور الأول، والتي بلغ عددهم 199,401 طالبًا وطالبة بجميع النوعيات والتخصصات والأنظمة التعليمية.

 

جدول امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان 2026

 

وتوضح الوزارة بأنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025 / 2026، بجميع النوعيات والتخصصات.. للاطلاع اضغط هنـــــــــا.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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