الصحة: 19.4 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 05:13 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم) مجانًا لأكثر من 19 مليونًا و442 ألف مواطن من سن 18 عامًا فأكثر منذ إطلاقها في يونيو 2023 ضمن مبادرات «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تعتمد على آلية بسيطة وفعالة تبدأ بملء استبيان إلكتروني يحدد عوامل الخطورة والأعراض، ليتم إحالة الحالات المشتبه في إصابتها لعمل الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج الفوري، داعيًا المواطنين إلى التوجه لأقرب وحدة صحية أو زيارة صفحة مبادرات الوزارة لإجراء الاستبيان المبدئي، حيث يُنصح بالمتابعة الدورية في حال سلبية النتيجة بينما تُعرض الحالات الإيجابية على لجان طبية متعددة التخصصات لاتخاذ الإجراء العلاجي المناسب.

وأكد الدكتور خالد عبدالعزيز المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية أن المبادرة نجحت في اكتشاف عدد كبير من الحالات المبكرة وتحويل عشرات الآلاف إلى عيادات الإقلاع عن التدخين بما يعزز فرص الشفاء ويحمي صحة المجتمع.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تقديم الخدمة والرد على الاستفسارات عبر الخط الساخن 105 و15335 أو الموقع الرسمي www.100millionseha.eg والصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.