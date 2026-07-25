«التعليم» تؤكد: لا إمكانية لتسريب نتيجة الثانوية من الكنترول والعمل مؤمن بالكامل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 04:21 مساءً - بعد تداول معلومات على السوشيال ميديا حول تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 من داخل الكنترولات مقابل مبلغ مالي، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أعمال تصحيح ورصد امتحانات الثانوية العامة مستمرة داخل الكنترولات ولم تنته بعد، ثم تبدأ عملية المراجعة وتحديد أوائل الثانوية العامة في كل شعبة.

وشددت على على أن مراحل العمل مؤمنة بالكامل ولا يستطيع أحد تسريب نتائج قبل اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف .