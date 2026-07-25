«الأرصاد» تحذر: أتربة ورمال مثارة شمال السودان قد تؤثر على هذه المناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 04:21 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية تظهر أتربة ورمال مثارة شمال السودان في اتجاه حركتها لأعلى قد تؤثر على مدينة حلايب وجاري متابعتها.

وأِشارت هيئة الأرصاد، ​إلى وجود نشاطك رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

تفاصيل حالة الطقس

ويشهد اليوم السبت، ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى والمحسوسة

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة) كالتالي:

​القاهرة الكبرى: العظمى 39، المحسوسة 41.

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32، المحسوسة 35.

​شمال الصعيد: العظمى 41، المحسوسة 43.

​الوجه البحري: العظمى 38، المحسوسة 40.

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 36، المحسوسة 39.

​جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44.

​الظواهر الجوية:

​فرص ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث (20% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 35 كم/س) على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة ويعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل على بعض المناطق المكشوفة.

​قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

​نشاط رياح على بعض شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد - دمياط - العريش) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 - 2.5 متر).