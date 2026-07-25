موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 03:29 مساءً - ​تستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لإعلان نتائج المرحلة الأولى لنسيق قبول الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والمستقبل لـ العام الدراسي الجديد يوم 15 أغسطس 2026، وذلك عقب إتاحة التقديم إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، مع التأكيد على عدم قبول أي طلبات ورقية.

​تستعرض التفاصيل الكاملة لشروط وضوابط التقديم، والخطوات الواجب اتباعها لإنهاء عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح:

​شروط وضوابط التقديم

​طريقة التقديم: يتم التقديم إلكترونيًا حصريًا من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، ولا يُعتد بأي تقديم ورقي.

​السن المطلوب: ألا يقل سن الطفل في الأول من أكتوبر عن 4 سنوات، ولا يزيد على 6 سنوات إلا يومًا واحدًا.

​إثبات الإقامة: يُشترط أن يكون ولي الأمر من سكان محافظة القاهرة، وفقًا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي.

​المستندات والأوراق المطلوبة

​يجب رفع الصور الضوئية للمستندات التالية مع طلب التقديم عبر الموقع:

​بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (سارية).

​شهادة الميلاد الكمبيوتر للطفل.

​خطوات التسجيل على البوابة الإلكترونية

​يمكن لولياء الأمور التقديم عبر اتباع الخطوات التالية:

​الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة (cairo.gov.eg).

​الضغط على أيقونة "لوحة الخدمات".

​اختيار "خدمات التعليم الأساسي".

​إنشاء حساب جديد للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور لتمكين الدخول للخدمات الإلكترونية.

​اختيار "استمارة التقديم".

​استكمال بيانات الطفل وولي الأمر ورفع المستندات المطلوبة ثم نِقاط إرسال الطلب.

​طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ بها كمستند رسمي للتقديم.

​مواعيد إعلان النتائج

​تُعلن نتيجة المرحلة الأولى يوم 15 أغسطس 2026، على أن يتم إعلان نتائج المراحل التالية تباعًا بفاصل شهري بين كل مرحلة وأخرى.