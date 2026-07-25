وزارة الصحة: 4 ملايين سيدة حامل خضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 03:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبي المتكامل والمجاني لأكثر من 4 ملايين سيدة حامل على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين منذ انطلاقها في مارس 2020 تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تركز على الكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم إلى الجنين وتوفير العلاج الفوري والرعاية الصحية الكاملة بالمجان، بالإضافة إلى الكشف عن الفيروس الكبدي «ب» وفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الزهري لدى السيدات الحوامل لضمان ولادة آمنة وطفل سليم.

وأكد الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي للمبادرة استمرار متابعة السيدة والمولود لمدة 42 يومًا بعد الولادة لرصد أي عوامل خطورة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا مع صرف المكملات الغذائية والمغذيات الدقيقة خلال فترة النفاس.

وتشمل الخدمات فحصًا إكلينيكيًا شاملاً وقياس الطول والوزن وضغط الدم وتطعيم التيتانوس وتحاليل الدم والبول للكشف عن الأنيميا والالتهابات والأمراض المنقولة وتحديد احتياج الأم لحقنة Anti-D بعد الولادة وصرف المغذيات والفيتامينات اللازمة طوال فترة الحمل والنفاس مجانًا.