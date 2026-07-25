نتيجة الثانوية العامة 2026.. موعد إعلانها ورابط الحصول عليها رسميا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 11:13 صباحاً - تواصل الكنترولات أعمال التصحيح لكراسات الإجابة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2026، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال أيام، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة وتحديد الأوائل.

العمل داخل الكنترول يتم إلكترونيا

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إنهاء كل الإجراءات الخاصة بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، حيث يتم تطبيق معايير الجودة والشفافية والسرية أثناء التصحيح ورصد الدرجات، حيث شددت وزارة التربية والتعليم على أن جميع مراحل العمل داخل الكنترول الرئيسى بالسادس من أكتوبر تتم بشكل إلكترونى بالكامل.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026

ويحصل طلاب الثانوية العامة على نتيجة الثانوية العامة 2026، من خلال الدخول على الرابط التالى

https://natega.youm7.com/Registration

خطوات التسجيل لتلقى النتيجة عقب إعلانها

وتوجد عدة خطوات يمكن للطالب التسجيل من خلالها كالتالى:

ـ كتابة اسم الطالب.

ـ رقم جلوس الطالب صحيحا.

ـ البريد الإلكترونى.

ـ المحافظة التابع لها محل إقامة الطالب.

ـ يختار الطالب الشعبة" علمى علوم ـ علمى رياضة ـ الشعبة الأدبية"

ـ يختار الطالب " نظام قديم ـ نظام حديث".