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ترامب: نتفاوض حالياً مع إيران ولم نتخذ قراراً بعد بشأن هجمات عسكرية كبيرة

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ترامب: نتفاوض حالياً مع إيران ولم نتخذ قراراً بعد بشأن هجمات عسكرية كبيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 12:29 صباحاً - كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن وجود قنوات مفاوضات ومحادثات جارية مع طهران، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجانب الإيراني "ليس مستعداً بعد لإبرام اتفاق نهائي".

 

وأوضح ترامب أن واشنطن تقف أمام خيارين رئيسيين في التعامل مع الأزمة الإيرانية؛ إما مواصلة الضغوط والضربات العسكرية لتدمير القدرات الإيرانية، أو التوصل إلى صياغة اتفاق سياسي، مؤكداً أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لم يتم اتخاذ قرار حاسم حتى الآن بشأن تنفيذ ضربات عسكرية أمريكية واسعة النطاق ضد إيران، لتظل كافة الخيارات المطروحة على طاولة البحث والدراسة.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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