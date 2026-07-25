ترامب: نتفاوض حالياً مع إيران ولم نتخذ قراراً بعد بشأن هجمات عسكرية كبيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 12:29 صباحاً - كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن وجود قنوات مفاوضات ومحادثات جارية مع طهران، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجانب الإيراني "ليس مستعداً بعد لإبرام اتفاق نهائي".

وأوضح ترامب أن واشنطن تقف أمام خيارين رئيسيين في التعامل مع الأزمة الإيرانية؛ إما مواصلة الضغوط والضربات العسكرية لتدمير القدرات الإيرانية، أو التوصل إلى صياغة اتفاق سياسي، مؤكداً أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لم يتم اتخاذ قرار حاسم حتى الآن بشأن تنفيذ ضربات عسكرية أمريكية واسعة النطاق ضد إيران، لتظل كافة الخيارات المطروحة على طاولة البحث والدراسة.