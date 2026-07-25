الصحة: تسجيل رغبات التقديم بمدارس التمريض اعتبارا من الإثنين القادم حتى الجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 12:29 صباحاً - في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تطوير الخدمات المقدمة وتيسير إجراءات التقديم للطلاب وأولياء الأمور، واستكمالًا لمنظومة التنسيق الإلكتروني للقبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض الخاصة بمصروفات (نظام الخمس سنوات)، تعلن الإدارة العامة لشؤون المعاهد الفنية الصحية استمرار انتظام أعمال التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الرسمية المخصصة للتنسيق.

وفي هذا الشأن، تود الإدارة العامة توضيح ما يلي:

* يبدأ تسجيل الرغبات اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2026، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2026.

* يدخل الطالب إلى حسابه على المنصة باستخدام رقم التسجيل والرقم القومي، وقبل الانتقال إلى خطوة تسجيل الرغبات ستظهر له صفحة تتضمن بياناته الشخصية والمجموع المسجل على المنصة. ويجب عليه مراجعة هذه البيانات بعناية والتأكد من صحتها قبل استكمال إجراءات تسجيل الرغبات، إذ تقع مسؤولية صحة البيانات على الطالب وولي أمره.

* بعد مراجعة البيانات والمجموع، يطّلع الطالب على الرغبات المتاحة له، ثم يرتبها وفقًا لأولوياته، بدءًا بالرغبة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وذلك وفقًا لما يظهر له على المنصة.

* لن يترتب على فتح مرحلة تسجيل الرغبات إغلاق مرحلة تسجيل البيانات، إذ ستظل المنصة متاحة لتسجيل البيانات واستقبال الطلبات الجديدة بالتوازي مع تسجيل الرغبات طوال فترة التقديم، بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لاستكمال إجراءاتهم.

* ستُتاح خدمة الاستعلام عن رقم الطالب للطلاب الذين سبق لهم تسجيل بياناتهم عبر المنصة الإلكترونية، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي.

كما تنوه الإدارة العامة لشؤون المعاهد الفنية الصحية إلى أنه، نظرًا لمد فترة التسجيل وإتاحة فترة إضافية للطلاب لاستكمال تسجيل البيانات وتسجيل الرغبات، فقد يتم تعديل موعد بدء اختبارات القبول، التي سبق الإعلان عن بدئها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب لاستكمال إجراءات التقديم وتسجيل رغباتهم. وسيُعلن عن الموعد الجديد لاختبارات القبول فور الانتهاء من مرحلة تسجيل البيانات والرغبات.

وتهيب الإدارة العامة لشؤون المعاهد الفنية الصحية بجميع الطلاب وأولياء الأمور ضرورة تحري الدقة عند إدخال البيانات، والتأكد من صحتها واستكمال جميع الخطوات المطلوبة، ومراجعة ترتيب الرغبات بعناية قبل انتهاء فترة التسجيل، مع الاعتماد فقط على المنصة الرسمية للتنسيق، ومتابعة ما يصدر من تعليمات وإعلانات عبر القنوات الرسمية.