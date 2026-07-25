وفد منظومة التأمين الصحي الشامل يختتم زيارة دراسية إلى مملكة تايلاند لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في التغطية الصحية الشاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 12:29 صباحاً - اختتم وفد منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، زيارة دراسية ناجحة إلى مملكة تايلاند، استمرت خمسة أيام، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من التجربة التايلاندية الرائدة في إصلاح وتمويل النظم الصحية.

ضم الوفد ممثلين عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية – مكتب مصر، بما يعكس النهج التكاملي الذي تتبناه الدولة المصرية في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

شهد برنامج الزيارة سلسلة من الاجتماعات الفنية رفيعة المستوى والزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات الصحية والبحثية في تايلاند، شملت المكتب الوطني للأمن الصحي (NHSO)، ووزارة الصحة العامة، وبرنامج تقييم التكنولوجيا الصحية (HITAP)، والمعهد الدولي لسياسات الصحة (IHPP)، إلى جانب عدد من المنشآت الصحية، حيث اطلع الوفد على أفضل الممارسات في مجالات التمويل الصحي، والشراء الاستراتيجي للخدمات، والتحول الرقمي، والرعاية الصحية الأولية، وضمان الجودة، والحوكمة، وآليات تقييم التكنولوجيا الصحية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة ورئيس الوفد، أن الزيارة مثّلت منصة مهمة لتعميق الفهم العملي للتجربة التايلاندية، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية لاستكمال التطبيق التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على الدروس المستفادة، وبناء شراكات مؤسسية مستدامة بين الجانبين.

ونوه مساعد وزير الصحة والسكان، إلى الاتفاق على استمرار التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة عبر تنظيم لقاءات افتراضية دورية بين الخبراء، وتبادل الزيارات الفنية، ودراسة تنفيذ مشروعات تعاون مشتركة في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يعزز تبادل المعرفة ويدعم تطوير النظم الصحية في البلدين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن التعاون الدولي في القطاع الصحي يمثل أحد أهم ركائز تطوير النظم الصحية، وأن الشراكات القائمة على تبادل المعرفة والخبرات تسهم في بناء نظم صحية أكثر كفاءة واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة وفقًا لرؤية «مصر 2030».

وأعرب الوفد المصري عن خالص تقديره للحكومة التايلاندية، ووزارة الخارجية، ووكالة التعاون الدولي التايلاندية (TICA)، والمؤسسات الصحية المستضيفة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وما أبدته من شفافية واستعداد لتبادل الخبرات والتجارب، كما











