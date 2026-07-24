رويترز: أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يقيلون المدعى العام كريم خان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 10:21 مساءً - أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطلعة، بأن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخذت قراراً بإقالة المدعي العام للمحكمة، كريم خان، من منصبه.

واتجهت أنظار المجتمع الدولي، اليوم الجمعة، إلى الأمم المتحدة، حيث قامت الدول الـ125 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للتصويت على مصير المدعي العام الموقوف عن العمل كريم خان، في خطوة تحظى بأهمية سياسية وقانونية كبيرة. وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

من هو كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ؟

ـ وُلد في 30 مارس 1970 في إدنبرة باسكتلندا لأصول باكستانية ووالدة بريطانية.

ـ تخصص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان بخبرة تزيد عن 30 عاماً.

ـ كان خان مدّعيًا عامًا للتاج في دائرة الادعاء الملكية في إنجلترا وويلز، وكبير مدعي عام للتاج في عام 1995.

ـ عُيّن خان مساعدًا للأمين العام للأمم المتحدة والمستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق

ـ تولى منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو 2021 لمدة 9 سنوات.

ـ يُعد خان ثالث مدعٍ عام منتخب في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، وأول مدّعٍ ينتخب بالاقتراع السري.

ـ شارك خان في العديد من المحاكمات البارزة، منها: محاكمات جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، محاكمات الإبادة الجماعية في رواندا، والمحكمة الخاصة بلبنان

ـ أصدر وطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات دولية بارزة، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقادة في حركة حماس

ـ واجه ضغوطاً وعقوبات أمريكية شملت منعه وزوجته وأبنائه من دخول الولايات المتحدة وتجميد أصوله

ـ يعد كريم خان أوّل مدعٍ عام في تاريخ محكمة الجنايات الدولية تُعلَّق مهامّه رسمياً.