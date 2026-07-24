عباس عراقجى: نرفض جميع الطروحات المتعلقة بوقف إطلاق نار مؤقت

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 07:21 مساءً - أكد وزير الخارجية الإيرانى، عباس عراقجى، رفض بلاده القاطع لجميع الطروحات المتعلقة بوقف إطلاق نار مؤقت، مشدداً على أن هذا الخيار لن يكون مطروحاً على طاولة المفاوضات ما لم تتم الاستجابة لمطالب طهران المتعلقة بمضيق هرمز.

وأشار عراقجي إلى أن واشنطن تتلقى رداً حاسماً في كل مرة تختبر فيها إرادة إيران، متسلحة بنفس النهج التقليدي. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الأزمة الحالية بين الطرفين لا تتجسد في غياب الوساطات، مؤكداً استمرار كل من قطر وباكستان في أداء دوريهما كوسطاء، وإنما تكمن العقدة الأساسية في السياسات والنهج الأمريكي الذي يستوجب التغيير الشامل.