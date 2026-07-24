كشف ملابسات سرقة سيارة رئيس جمهورية سابق ومحاولته تقطيعها لبيعها "خردة" بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 04:21 مساءً - بالنسبة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن الزعم بقيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة أحد رؤساء الجمهورية السابقين ومحاولته تقطيعها لبيعها كخردة بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/ الجارى تبلغ لقسم شرطة العطارين بالإسكندرية من (أحد الأشخاص – مقيم بذات الدائرة) بتمكن بعض الأهالى من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بالدلوف داخل المخزن الخاص بوالده الكائن بدائرة القسم وقيامه بالشروع فى سرقة ( سيارتين ملاكى مقتنيات قديمة "أنتيك" - من بينهما السيارة المشار إليها قام والده بشرائها من مزاد علنى خلال عام 1981 ، وقام بتسليم لوحاتها لإدارة المرور خلال عام 1995 للإستغناء عن الصفة الترخيصية ) كانتا بداخل المخزن المشار إليه ومحاولة تقطيع أجزاء معدنية منهما بإستخدام ( صاروخ يدوى – منشار حدادى – مفكين) للتصرف فيها بالبيع لتجار الخردة .. وضُبط بحوزة المتهم " الأدوات المستخدمة فى محاولة إرتكاب الواقعة ".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.