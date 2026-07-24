وزير الخارجية يلتقي نظيره الصربي على هامش اجتماع دول الآسيان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 01:49 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، ماركو دجوريتش وزير خارجية جمهورية صربيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور، بما يدعم الارتقاء بالشراكة المصرية–الصربية وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح البلدين.