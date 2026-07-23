تفاصيل المتهمة بقتل والدتها بالإسكندرية تعترف: تخلصت منها وقطعت جثتها لسوء معاملتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 09:29 مساءً - كشفت الداخلية ملابسات منشورات تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت العثور على أشلاء جثمان إحدى السيدات داخل شقة سكنية بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يوليو الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية بالعثور على أجزاء من جثمان إحدى السيدات المسنات ( 70 عاما) داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.



بإجراء التحريات تبين أن مرتكبة الواقعة ( كريمة المجنى عليها - مقيمة بذات الشقة محل البلاغ )، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة لوجود خلافات سابقة بينها ووالدتها لسوء معاملتها لها، وبتاريخ 17 يوليو الجارى حدثت مشادة كلامية بينهما أثناء تواجدهما بالشقة محل سكنهما تطورت إلى تعديها عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة، وعقب ذلك قامت بتقطيع جثمانها على مدار يومين بواسطة سلاح أبيض "تم التحفظ عليه" ولاذت بالهرب خشية إفتضاح أمرها (تم ضبطها بمكان إختبائها).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.