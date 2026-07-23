مصر وإيطاليا تؤكدان ضرورة السعى لتجنب التصعيد بالمنطقة وتسوية النزاعات سلميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 07:21 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، حيث أكد الرئيس تقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وايطاليا، كما أكد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري بالنظر إلى الفرص الواعدة التي تزخر بها.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية أعربت عن توافقها مع ما طرحه الرئيس بشأن أهمية تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات، بما في ذلك مجالات التجارة والاستثمار، فضلًا عن التنسيق في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق كذلك إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة السعي لتجنب التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى اتفاق الجانبين على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية، وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين مصر وإيطاليا، بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي، حيث أعربت رئيسة الوزراء الايطالية عن تطلعها لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.