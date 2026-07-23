مصر تعرب عن تضامنها مع الجزائر الشقيقة في مواجهة حرائق الغابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 03:29 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت عددًا من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الجزائر الشقيقة في هذا الظرف الأليم، معربةً عن ثقتها في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية على تجاوز آثار هذه الكارثة.

وتتقدم مصر بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، ومتمنيةً للجزائر الشقيقة دوام الأمن والاستقرار.