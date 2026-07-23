وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة وإيران والأمن المائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 03:29 مساءً -

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب أبرز التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الوزيران أهمية البناء على ما تحقق في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والعمل على توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مستعرضا الفرص التي توفرها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية، معربا عن تطلعه إلى عقد الاجتماع الثاني للمفوضية الاقتصادية المشتركة، واستضافة القاهرة النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد عبد العاطي أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والإسراع في مباشرة اللجنة المعنية بإدارة القطاع مهامها، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما يسهم في خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

كما تناول اللقاء تطورات الملف الإيراني، حيث بحث الجانبان الجهود الرامية إلى خفض التوتر، وأهمية الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وتطرق اللقاء أيضا إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، إذ أكد وزير الخارجية أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.

وفي ملف الأمن المائي، شدد عبد العاطي على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام الموارد المائية العابرة للحدود، بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل، مع رفض أي إجراءات أحادية في هذا الشأن.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ويسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز الأمن والاستقرار.