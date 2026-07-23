رئيس الإمارات ونائباه يهنئون الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 02:13 مساءً - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.وفق "وام".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى الثورة المجيدة.

سفير قطر: نعتز بعلاقاتنا الأخوية الراسخة التي مع مصر ونحرص على تعزيز الشراكة



كان الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قد أرب عن تهانيه إلى مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة .

وأكد الشيخ جاسم اعتزاز دولة قطر بمتانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمعها بمصر، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويواكب تطلعات قيادتيهما وشعبيهما الشقيقين نحو مزيد من التقدم والازدهار.وفق بيان لسفارة قطر .

‏كما ثمن الشيخ جاسم ما حققته مصر من إنجازات بارزة ومسيرة تنموية متواصلة، معربًا عن تمنياته بأن يديم الله على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحقق لها المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.