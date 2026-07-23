خادم الحرمين وولى العهد يهنئان الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 02:13 مساءً - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للسيد رئيس عبدالفتاح السيسي ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الذى يوافق 23 من يوليو.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة للرئيس ، ودوام الازدهار ولحكومة وشعب مصر التقدم والازدهار.وفق واس.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمصر.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.