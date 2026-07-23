وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في الفلبين ويؤكد تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 01:21 مساءً -

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بأعضاء الجالية المصرية في جمهورية الفلبين، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، بحضور السفير نادر زكي، سفير مصر لدى الفلبين.

وأكد وزير الخارجية، خلال اللقاء، اعتزازه بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في دعم العلاقات بين مصر والفلبين، مشيدا بما يقدمه أبناء الجالية من صورة مشرفة تعكس مكانة الدولة المصرية وتسهم في تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين الشعبين.

وشدد عبد العاطي على أن التواصل المستمر مع المصريين بالخارج يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل وزارة الخارجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف توفير أقصى درجات الرعاية للمواطنين المصريين في الخارج والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستعرض الوزير جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل القنصلي، والتوسع في رقمنة الخدمات القنصلية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب المبادرات التي تنفذها بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، وتعريفهم بالمزايا والتيسيرات التي توفرها الدولة.

كما وجه وزير الخارجية الدعوة لأبناء الجالية المصرية في الفلبين للمشاركة في النسخة السابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، المقرر عقده يومي 2 و3 أغسطس 2026، مؤكدا أن المؤتمر يمثل منصة للحوار المباشر بين المصريين بالخارج ومؤسسات الدولة، ويعكس حرص الدولة على الاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم في دعم جهود التنمية.

واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع أبناء الجالية، استمع خلاله الوزير إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا التي تهمهم، مؤكدا استمرار الوزارة في تطوير آليات التواصل والاستجابة لاحتياجات المصريين بالخارج بما يعزز ارتباطهم بوطنهم.