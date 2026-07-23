الرئيس السيسي للمصريين في ذكرى ثورة 23 يوليو: سنواصل مسيرة البناء والتنمية والقادم أفضل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 12:29 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدا استمرار الدولة في تنفيذ مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "كل عام والشعب المصري العظيم بخير بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي شكّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن. وسنواصل معا مسيرة البناء والتنمية، لتحقيق تطلعات شعبنا الطموح".

وتأتي رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، التي تعد إحدى المحطات التاريخية البارزة في تاريخ الدولة المصرية، مجددا التأكيد على مواصلة جهود التنمية والبناء وتحقيق تطلعات الشعب المصري.