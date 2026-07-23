وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام "الآسيان" آفاق تعزيز الشراكة بين مصر ودول جنوب شرق آسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 12:29 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، بالدكتور كاو كيم هورن، سكرتير عام رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للرابطة المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والرابطة، ودعم مسار الشراكة المؤسسية بين الجانبين، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير الخارجية، في مستهل اللقاء، بالدور الذي تقوم به الأمانة العامة لرابطة الآسيان في دعم التعاون الإقليمي وترسيخ مبادئ الحوار والتوافق بين الدول الأعضاء، مؤكدا أن مصر توليء اهتماما متزايدا بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية وتطوير شراكتها معها، بما تتيحه من فرص واسعة للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في هذا الاجتماع الوزاري تأتي استكمالا للزخم الذي تشهده علاقاتها مع دول آسيا، وسعيا للارتقاء بأطر التعاون معها على مختلف المستويات.

وأوضح عبد العاطي أن توجه مصر نحو تعميق شراكتها مع رابطة الآسيان يقوم على تعزيز المسار المؤسسي للعلاقات، ومواصلة تطوير الروابط الثنائية مع الدول الأعضاء، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا لافتا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وصولا إلى إقامة شراكات استراتيجية مع عدد من الدول الآسيوية. كما أعرب عن استعداد مصر لتعزيز التعاون مع الرابطة في المجالات التي تمتلك فيها خبرات متميزة، من بينها بناء القدرات وبرامج تنمية الشعوب والتدريب الفني، إلى جانب التصنيع المشترك والإعلام وإدارة الكوارث ومكافحة الإرهاب والتغير المناخي والسياحة، مستعرضا ما حققته مصر من إنجازات في تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الذكية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والتعليم العالي.

وأبرز الوزير المصري ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وسوق واعدة تجعلها بوابة للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات تحلية ومعالجة المياه، فضلا عن استعداد مصر لتبادل الخبرات في مجالات التدريب الفني وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب وبناء السلام، استنادا إلى خبرتها المتراكمة في تدريب الكوادر المدنية والأمنية، خصوصا على المستوى الأفريقي.

كما تطرق اللقاء إلى آفاق التعاون الثقافي، حيث شدد عبد العاطي على أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تجمع الأزهر الشريف بدول الرابطة، ودوره في نشر قيم الاعتدال والتسامح والحوار، مشيرا إلى المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر سنويا لطلاب دول الآسيان، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون في القطاع السياحي بما يسهم في زيادة حركة السياحة المتبادلة وتعميق التواصل بين شعوب الجانبين.

من جانبه، أعرب سكرتير عام رابطة الآسيان عن تقديره للعلاقات المتنامية بين مصر والرابطة، مشيدا بدور مصر باعتبارها شريكا مهما للآسيان، ومؤكدا حرصه على مواصلة التنسيق والتعاون معها بما يخدم أهداف الرابطة في تعزيز شراكاتها الخارجية والمصالح المشتركة بين الجانبين.



