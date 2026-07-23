الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو: مصر مضت في مسيرتها رغم ما يحيط بها من تحديات إقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 12:29 مساءً -

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، أكد خلالها أن مصر واصلت مسيرتها التنموية والوطنية بثبات، رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتحديات أمنية متلاحقة طالت أكثر من دولة في الجوار الإقليمي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن ثورة يوليو ما زالت تمثل نقطة تحول محورية في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، إذ أنهت حقبة الاحتلال ورسخت قيم الاستقلال والسيادة الوطنية، مؤكدا أن هذه القيم ذاتها هي ما تستند إليه مصر اليوم في مواجهة ما يحيط بها من تقلبات إقليمية ودولية.

وأوضح الرئيس أن الدولة المصرية، ومنذ انطلاق الجمهورية الجديدة عام 2014، حرصت على المضي في بناء مؤسساتها وتطوير بنيتها التحتية وتحديث جيشها، بالتوازي مع مواجهة كافة التهديدات التي استهدفت أمنها القومي، مشددا على أن مصر ظلت، رغم الضغوط المحيطة بها، ملتزمة بدورها الإقليمي في دعم الاستقرار ونبذ التصعيد.

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على أن الجبهة الداخلية المصرية تظل خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات لزعزعة استقرار البلاد، داعيا المصريين إلى مواصلة التلاحم والوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد متصاعد طال عددا من دول الجوار العربي خلال الأسابيع الأخيرة.

واختتم الرئيس كلمته بتوجيه تحية إلى الشعب المصري وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، مؤكدا أن مصر ستظل، بفضل تماسك جبهتها الداخلية، قادرة على تجاوز أي تحديات محيطة بها والمضي قدما في مسيرة البناء والتنمية.