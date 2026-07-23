الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو: هزمنا الإرهاب دون أن نتوقف عن البناء منذ 2014

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 11:13 صباحاً - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي بعد أيام قليلة من إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة، معتبرا أن استحضار هاتين المناسبتين الوطنيتين يمثل فرصة سنوية لتجديد الوفاء والتقدير لأبطال مصر، وكذلك لتقييم التجارب المختلفة واستخلاص الدروس والعبر وتجنب تكرار الأخطاء السابقة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن توجهات ثورة يوليو المجيدة كانت بمثابة منارة أضاءت الطريق أمام شعوب العالم الثالث، موضحا أن مصر استعادت بفضل هذه الثورة سيادتها الكاملة ورسخت استقلال قرارها الوطني بعيدا عن أي تأثيرات خارجية.

وأشار الرئيس إلى أن مصر انطلقت منذ عام 2014 بعزيمة راسخة لخوض مسيرة تنمية شاملة طالت مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الدولة المصرية واجهت خلال هذه المسيرة تحدي الإرهاب ونجحت في هزيمته، دون أن يوقفها ذلك عن مواصلة مسار البناء والتنمية في مختلف ربوع البلاد.