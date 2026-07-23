عبد العاطي يبحث مع نظيره الصيني سبل صون حرية الملاحة في مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 11:13 صباحاً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني وانج يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، تناول خلاله الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين بشأن الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

وشدد الوزيران خلال الاتصال على أهمية صون حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي، مؤكدين ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن العابرة لهذا الممر المائي الحيوي، محذرين من أن أي قيود تفرض على حركة الملاحة قد تنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

كما تطرق الاتصال إلى التصعيد المتسارع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي لاحتواء اتساع رقعة الصراع، وضرورة تغليب مسارات التهدئة والحلول الدبلوماسية بديلا عن أي تصعيد عسكري قد يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية المصري خلال الاتصال عن تقديره للعلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والصين، مؤكدا اعتزازه بما شهدته هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، وما واكب ذلك من تبادل للزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.