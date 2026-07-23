سفيرة البحرين: ما تشهده مصر من مسيرة تنموية يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 10:21 صباحاً - أشادت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، بما تشهده مصر من مسيرة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، مؤكدة أن هذه الإنجازات تعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة وحرصها على تحقيق الاستقرار والرفاهية للشعب المصري.

وأوضحت السفيرة البحرينية أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة بارزة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، مشيرة إلى أن ثورة يوليو كانت وما زالت نقطة انطلاق نحو بناء دولة عصرية قوية، مشيدة بما تحقق خلال السنوات الأخيرة من نمو اقتصادي وتطور ملموس في البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت زينل أن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تمثل نموذجا يُحتذى به في العلاقات العربية الثنائية، مشيرة إلى أن الروابط بين البلدين تشهد تطورا مستمرا على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، بما يعكس وحدة الهدف والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

واختتمت السفيرة تصريحاتها بالتعبير عن اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات التاريخية التي تربطها بمصر، داعية الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، بما يعزز مكانتها كركيزة أساسية للأمن القومي العربي.