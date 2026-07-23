وزارة التعليم: فتح باب تنسيق الثانوى العام للحاصلين على الشهادة الإعدادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 12:57 صباحاً - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب تسجيل التقدم لتنسيق الثانوى العام والفنى للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى المقبل، على أن يتم تنسيق القبول وفق درجات التنسيق التى تم تحديدها من قبل المديريات التعليمية وذلك في إطار تنظيم إجراءات القبول وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت مديرية القاهرة أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام الرسمى بمحافظة القاهرة بلغ (225) درجة، على أن يتم التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم باستخدام البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب.

وأوضحت أن قبول الطلاب يتم وفقًا للمربع السكني أو لمربع الإدارة التعليمية التي حصل منها الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، مشددة على أنه لن يتم قبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام الرسمي من خارج محافظة القاهرة، كما لا يسمح بتحويل طلاب الصف الأول الثانوي من أي محافظة أخرى إلى مدارس القاهرة إلا بعد الانتهاء من تسكينهم داخل محافظاتهم الأصلية ووفقًا للضوابط المنظمة.

وأضافت أن الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بالثانوي العام يقل (40) درجة عن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام الرسمي.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأبنائها الطلاب وأولياء الأمور الالتزام بالتقديم من خلال رابط تطبيق تنسيق الصف الأول الثانوي، واتباع التعليمات المعلنة، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لضمان إتمام إجراءات التسجيل بصورة صحيحة.

ويتم التقديم الإلكتروني عبر تطبيق تنسيق الصف الأول الثانوي:

https://tansik-adtik.emis.gov.eg/⁠