القاهرة الإخبارية: الحرس الثوري الإيرانى يحذر شركات الشحن بعدم المرور للطريق الجنوبي لمضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 12:05 صباحاً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بأن الحرس الثوري الإيراني حذر شركات الشحن من أن الطريق الجنوبي لمضيق هرمز ملغم.

قال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثورى الإيرانى إن ضرب الجسور ومحطات الكهرباء فى بلاده سيؤدي لقطع الكهرباء عن "حلفاء أمريكا ومستضيفيها" بالمنطقة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة أبلغت تل أبيب بعزمها تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام القادمة، مع توجه نية واشنطن لاستخدام قاذفات ثقيلة للمرة الأولى منذ بدء جولة التصعيد الحالية.

يأتي هذا التصعيد الميداني بعدما اعتمدت القوات الأمريكية في الأيام الأولى للحرب على قاذفات استراتيجية أقلعت مباشرة من الأراضي البريطانية لتنفيذ ضربات داخل العمق الإيراني.

وفي ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعهده بشن ضربات قريبة، تشير التقديرات الحالية إلى أن مجمع "جبل الفأس" المحصن القريب من منشأة نطنز النووية يتصدر قائمة الأهداف الرئيسية المرتقبة لهذه الغارات الثقيلة.