فيفا يرفع قضية اتحاد طنجة من موقعه وتقليص قضايا الزمالك إلى 5 فقط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 10:21 مساءً - رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القضية الخاصة بمستحقات نادى اتحاد طنجة المغربى فى صفقة عبدالحميد معالى، من قائمة القضايا المسجلة ضد القلعة البيضاء، وذلك بعد نجاح مسؤولي النادي في إنهاء أزمة مستحقات النادى المتعلقة بالقسط الأخير فى الصفقة .

رفع القضية من موقع فيفا

وشهدت الساعات الأخيرة تحديثًا جديدًا على النظام الإلكتروني للاتحاد الدولي، بعدما تم حذف قضية النادى المغربى من قائمة القضايا الخاصة بالزمالك، في إطار تحركات الإدارة لإنهاء الملفات العالقة ورفع عقوبات إيقاف القيد.

5 قضايا فقط على الزمالك

وبعد غلق ملف مستحقات اتحاد طنجة تقلص عدد القضايا المسجلة ضد الزمالك على نظام "فيفا" إلى 5 قضايا فقط، بعدما نجحت إدارة النادي في تسوية عدد من الملفات خلال الفترة الأخيرة.

وتواصل إدارة الزمالك جهودها لحل باقي القضايا المتبقية، من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد بشكل نهائي، ودعم الفريق بصفقات جديدة استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.