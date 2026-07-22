قفزة كبيرة للقيمة التسويقية لـ"هيثم حسن" بعد تألقه مع منتخب الفراعنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 08:41 مساءً - حقق نجم منتخب مصر هيثم حسن قفزة كبيرة في قيمته السوقية، بعدما ارتفعت من 3.5 مليون يورو إلى 8 ملايين يورو، وذلك عقب المستويات المميزة التي قدمها خلال منافسات كأس العالم 2026، ليصبح من أكثر اللاعبين المصريين تحقيقًا لزيادة في القيمة السوقية بعد البطولة.

هيثم حسن تألق في كأس العالم مع منتخب مصر

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تقييم اللاعبين، جاءت هذه الزيادة بعدما خطف هيثم حسن الأنظار بأدائه المميز مع منتخب مصر، حيث قدم مستويات فنية لافتة، وأسهم بشكل مؤثر في مشوار الفراعنة بالمونديال، بفضل سرعته الكبيرة، ومهاراته الفردية، وقدرته على صناعة الفرص وتهديد مرمى المنافسين.

وأصبح اللاعب محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، التي تابعت مستواه خلال البطولة، في ظل التوقعات بدخول أكثر من نادٍ في سباق للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تأكيد قدرته على التألق في أكبر المحافل الدولية.

ويُعد هذا الارتفاع بمثابة شهادة جديدة على التطور الكبير الذي شهده مستوى هيثم حسن خلال الفترة الأخيرة، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز عناصر المنتخب المصري، ونجح في لفت الأنظار بأدائه أمام منتخبات من الصف الأول عالميًا.

وتعكس الزيادة في القيمة السوقية المكانة التي وصل إليها اللاعب على الساحة الأوروبية، كما تمنحه دفعة قوية في مسيرته الاحترافية، سواء مع ناديه الحالي أو في حال انتقاله إلى تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل الاهتمام المتزايد بالحصول على خدماته.

القيمة السوقية لهيثم حسن