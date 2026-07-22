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«الطيب» يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

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«الطيب» يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 07:49 مساءً - تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

 

وأكِّد الأزهر أن ثورة يوليو ستظل حدثا مهما في تاريخ وطننا العزيز؛ حيث مهَّدت الطريق للمصريين لاستعادة ممتلكاتهم واسترداد مقدرات بلادهم، وانتصرت للفقراء والمهمشين، وضربت المثل في تلاحم الشعب مع قواته المسلحة، وتحقيق المساواة بين جميع أبناء الشعب المصري.

 

هذا، ودعا الأزهر الشريف - في هذه المناسبة الغالية - أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجدٍّ ومثابرةٍ وإخلاصٍ من أجل الارتقاء بمصرنا العزيزة وازدهارها، داعيًا الله أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يُديم علينا الأمن والاستقرار والأمان.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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