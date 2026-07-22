الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول لسيدة اتهمت زوجها بتجارة المخدرات: ادعاءات كاذبة لزيادة المشاهدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 05:13 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه إحدى السيدات مدعية تعرضها للاعتداء من زوجها، واتهامه بالاتجار في مخدر "الآيس" وسرقة سيارتها ومدخراتها.

وأوضحت الوزارة أنه بعد الفحص تم تحديد صاحبة الحساب، وتبين أنها صانعة محتوى ولها معلومات جنائية، وتقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة. وبسؤالها، ادعت تضررها من زوجها لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة والاستيلاء على مدخراتها وسيارتها.

وأضافت الوزارة أنه تم تحديد وضبط الزوج، وبمواجهته نفى ما نسب إليه، مؤكدا أن الخلافات بينهما ترجع إلى رفضه ظهور زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية انتهت بطرده من المنزل، واضطراره للمبيت داخل سيارتها بعلمها.

وبمواجهة صاحبة الحساب بأقوال زوجها، أقرت بأن ما ورد في الفيديو غير صحيح، واعترفت باختلاق تلك الادعاءات وتصوير ونشر المقطع عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات واستقطاب المتابعين لتحقيق أرباح مالية بطرق احتيالية.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.