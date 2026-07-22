الأزهر يقر رسميًا تطبيق نظام البكالوريا بدءًا من العام الدراسي 2026/2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 02:41 مساءً - أكد الأزهر الشريف، في بيان رسمي، موافقة المجلس الأعلى للأزهر على تطبيق نظام البكالوريا في التعليم الأزهري، اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، مع اعتماد منظومة جديدة للتقييمات والأداءات والتدريبات، في إطار جهود تطوير العملية التعليمية وتيسير الدراسة على الطلاب.

وأوضح البيان أن تطبيق النظام الجديد سيتم وفق ضوابط وإجراءات تنفيذية يضعها قطاع المعاهد الأزهرية، بما يراعي طبيعة التعليم الأزهري ورسالة الأزهر، ويحافظ على خصوصية مناهجه وثوابته العلمية والشرعية.

وشدد المجلس الأعلى للأزهر على استمرار تدريس جميع المواد الشرعية والعربية المقررة لطلاب المعاهد الأزهرية، باعتبارها ركيزة أساسية لا يمكن المساس بها، على أن يتم دمجها داخل الإطار العام لنظام البكالوريا وفق آليات تنظيمية تضمن الحفاظ على الهوية الأزهرية.

وكلف المجلس قطاع المعاهد الأزهرية باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق النظام الجديد، استعدادًا لبدء العمل به مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027.

ويأتي الإعلان الرسمي ليؤكد ما تم تداوله بشأن اتجاه الأزهر لتطبيق نظام البكالوريا، ضمن خطة تطوير منظومة التعليم الأزهري مع الحفاظ على ثوابته ومقوماته الأساسية