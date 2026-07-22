ذروة الموجة الحارة تضرب البلاد.. الأرصاد: الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة إلى 4 درجات وتلامس 95% بالسواحل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 02:41 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد، اليوم الأربعاء، مؤكدة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بما يصل إلى 4 درجات مئوية، ما يضاعف الشعور بالأجواء الحارة، خاصة خلال ساعات النهار.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة، أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا في الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل.

وأشار إلى أن الرطوبة تعد العامل الرئيسي في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، حيث ترفع درجات الحرارة المحسوسة عن القيم المسجلة في الظل بما يتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية.



نسب الرطوبة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 35 إلى 40% نهارًا، ومن 80 إلى 85% ليلًا.

السواحل الشمالية: من 50 إلى 55% نهارًا، وترتفع إلى ما بين 90 و95% ليلًا.

شمال الصعيد: من 20 إلى 30% نهارًا، ومن 50 إلى 60% ليلًا.

جنوب الصعيد: من 10 إلى 15% نهارًا، ومن 30 إلى 35% ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة

القاهرة الكبرى: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، للحد من تأثيرات الموجة الحارة وارتفاع نسب الرطوبة.