وزير الشباب والرياضة يهنئ ميار شريف بعد تتويجها بلقب بطولة ياش المفتوحة للتنس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 02:41 مساءً -

تقدم الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة إلى البطلة المصرية ميار شريف، بمناسبة تتويجها بلقب بطولة ياش المفتوحة للتنس (250 نقطة)، محققةً هذا الإنجاز للمرة الأولى في مسيرتها، وذلك بعد الأداء المتميز الذي قدمته طوال منافسات البطولة، لتضيف إلى رصيدها ثالث ألقابها خلال الموسم الحالي.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى الفني المميز الذي ظهرت به ميار شريف، مؤكدًا أن تقدمها 24 مركزًا دفعة واحدة في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، لتصل إلى المركز الـ73 عالميًا، يعكس قوة عزيمتها ونجاحها في استعادة مستواها المتميز عقب فترة من الغياب عن المنافسات.

واختتم الوزير تهنئته، متمنيًا للبطلة المصرية دوام التوفيق ومواصلة تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، بما يعزز مكانة الرياضة المصرية ويرفع اسم مصر في مختلف المحافل القارية والدولية.