ضبط (107) آلاف مخالفة مرورية و (38) حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 02:41 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (107960) مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص عدد (1131) سائقًا، وأسفرت النتائج عن ثبوت إيجابية تعاطي المواد المخدرة لدى (38) سائقًا.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط (507) مخالفات مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة، إلى جانب فحص عدد (156) سائقًا، ثبت تعاطي (8) منهم للمواد المخدرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط (5) محكوم عليهم بإجمالي (7) أحكام قضائية، والتحفظ على (3) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.