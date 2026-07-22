ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب (10) ملايين جنيه خلال (24) ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 01:49 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها للتصدي لإخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال (24) ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب (10) ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.