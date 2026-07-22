النواب يناقش إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية وتعديل قانون الكلية الفنية العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 01:49 مساءً - بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 الخاص بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

ويستهدف مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية تأسيس مؤسسة أكاديمية وبحثية متطورة تعمل وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز مجالات العلوم التطبيقية بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.

كما يتضمن المشروع دعم القطاعين الصحي والتكنولوجي من خلال تقديم برامج تعليمية متخصصة في العلوم التطبيقية الحديثة، مع نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات الجامعة، إلى جانب الاعتماد على التعليم الرقمي والتدريب العملي والبحث التطبيقي وفقا للمعايير الدولية، بما يلبي احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا.

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة باسم جامعة كيان للعلوم التطبيقية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة.

وحدد المشروع أهداف الجامعة، والتي تشمل تخريج ضباط ومدنيين ومنح درجات البكالوريوس أو الليسانس، إضافة إلى تقديم برامج الدراسات العليا ومنح الدبلوم والماجستير والدكتوراه في العلوم التطبيقية، وتشجيع البحث العلمي، وتوثيق التعاون مع الجامعات ومراكز التدريب داخل مصر وخارجها، وإعداد كوادر أكاديمية مؤهلة للعمل في الجامعة.

وفي السياق نفسه، يناقش مجلس النواب مشروع تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية، والذي يستهدف تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية، وتحديث المنظومة التعليمية والبحثية بما يواكب التطورات العالمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ويسهم في إعداد الكوادر الفنية والهندسية بالقوات المسلحة وفقا لأحدث المعايير الدولية.