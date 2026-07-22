مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو ويؤكد: محطة فارقة في تاريخ الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 12:05 مساءً - تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى ضباط القوات المسلحة، وأبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، داعيا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتها لما فيه خير الوطن وتقدمه.

وأكد مفتي الجمهورية أن ثورة 23 يوليو تمثل محطة وطنية فارقة في تاريخ الدولة المصرية، إذ جسدت الإرادة الوطنية الصادقة التي عبرت عن تطلعات الشعب نحو العزة والكرامة، وأسهمت في ترسيخ دعائم الدولة الحديثة، وفتحت آفاقا جديدة لمسيرة التنمية والبناء، بما عزز مكانة مصر ودورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن استحضار ذكرى الثورة يعزز قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن، ويستلهم معاني التضحية والإخلاص، كما يرسخ ثقافة العمل والإنتاج باعتبارها الطريق لتحقيق التنمية الشاملة وصون مقدرات الدولة وتلبية تطلعات الأجيال المقبلة.

ودعا مفتي الجمهورية إلى استلهام الدروس الوطنية التي تحملها هذه المناسبة، وترجمتها إلى عمل جاد وإنتاج متقن وتعاون مثمر، مع استشعار المسؤولية الوطنية، بما يدعم جهود الدولة في البناء والتنمية، ويعزز مسيرة الجمهورية الجديدة، ويحافظ على أمن مصر واستقرارها ويحقق مزيدا من التقدم والازدهار.